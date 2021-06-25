Минсельхоз высказался о влиянии жары на урожай зерновых

Замглавы Минсельхоза России Оксана Лут рассказала об оценках ведомства, касающихся влияния аномальной жары на урожай зерновых.

Как она сказала в кулуарах Digitalfarm Krasnoobsk 2021, министерство пока не видит угрозы в установившейся в ряде регионов жаре, прогноз по-прежнему остаётся на уровне 127 млн т.

«В почве в наших основных зерновых регионах в метровом слое сохраняются хорошие осадки… Конечно, есть перекосы по регионам, есть регионы, где пока жарит, но ожидаем там дожди, смотрим постоянно на прогнозы. Та информация, которая у нас есть сейчас, позволяет нам оставаться в нашем прогнозе — 127 млн т зерновых», — цитирует её РИА Новости.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.