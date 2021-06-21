План посевных работ в Подмосковье выполнили более чем на 90%

План посевных работ в Московской области выполнили более чем на 90%.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Он отметил, что уже засеяно около 210,5 тыс. га земель.

План по яровым культурам выполнен более чем на 90%, по зерновым и зернобобовым — на 92%, по кормовым — на 83%, по овощам — на 94%.

«По севу масличных культур аграрии перевыполнили план. Он составляет 111%», — добавил Воскресенский.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.