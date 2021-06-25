Глава болгарской делегации назвал Крым частью России

Глава посещающей Крым болгарской делегации Пламен Милетков заявил, что признаёт полуостров законной частью России.

«Мы как народные дипломаты признаём Крым законной частью Российской Федерации», — цитирует РИА Новости Милеткова.

Он отметил, что жители Крыма сделали выбор самостоятельно и референдум был легитимным.

По его словам, каждый приезд делегации способствует тому, чтобы в Болгарии понимали эту ситуацию.

Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с британским эсминцем.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.