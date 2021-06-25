Глава болгарской делегации назвал Крым частью России

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Глава посещающей Крым болгарской делегации Пламен Милетков заявил, что признаёт полуостров законной частью России.

«Мы как народные дипломаты признаём Крым законной частью Российской Федерации», — цитирует РИА Новости Милеткова.

Он отметил, что жители Крыма сделали выбор самостоятельно и референдум был легитимным.

По его словам, каждый приезд делегации способствует тому, чтобы в Болгарии понимали эту ситуацию.

Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с британским эсминцем.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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