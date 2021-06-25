Глава болгарской делегации назвал Крым частью России
«Мы как народные дипломаты признаём Крым законной частью Российской Федерации», — цитирует РИА Новости Милеткова.
Он отметил, что жители Крыма сделали выбор самостоятельно и референдум был легитимным.
По его словам, каждый приезд делегации способствует тому, чтобы в Болгарии понимали эту ситуацию.
Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с британским эсминцем.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.