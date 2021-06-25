В посольстве России ответили на заявление Пентагона об инциденте с британским эсминцем

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Российское посольство в США назвало голословным высказывание пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море.

«Обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем Defender голословны», — говорится в сообщении в Twitter посольства.

В диппредставительстве отметили, что американское оборонное ведомство всё ещё пребывает в иллюзиях по поводу реальной ситуации в Крыму.

Ранее стало известно, что Пентагон считает, что российские пограничники не вели никакой предупредительной стрельбы по курсу движения британского эсминца, который нарушил границу России в Чёрном море. В американском военном ведомстве назвали сообщения об этом «российской дезинформацией», притом что накануне ФСБ опубликовала видео стрельбы и выдворения корабля ВМС Великобритании за пределы территориальных вод России.

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