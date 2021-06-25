В Минобороны рассказали об устранении последствий наводнений в Крыму

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Основные работы по устранению последствий наводнений в районах Керчи, Ялты и Севастополя завершены, сообщили в Минобороны.

«Военнослужащие завершили выполнение основного объёма работ в районах городов Керчь, Ялта и Севастополь», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что на полуострове продолжается расчистка завалов, очистка улиц и дворов жилых домов от мусора и илистых отложений.

Идёт промывка дорог и прилегающих территорий.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ликвидацию последствий наводнения в Крыму, вызванного сильными дождями, планируется завершить к 28 июня.

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