В Минобороны рассказали об устранении последствий наводнений в Крыму
«Военнослужащие завершили выполнение основного объёма работ в районах городов Керчь, Ялта и Севастополь», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что на полуострове продолжается расчистка завалов, очистка улиц и дворов жилых домов от мусора и илистых отложений.
Идёт промывка дорог и прилегающих территорий.
Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ликвидацию последствий наводнения в Крыму, вызванного сильными дождями, планируется завершить к 28 июня.