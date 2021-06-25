Губернатор Петербурга сообщил о планах повторно вакцинироваться от COVID-19

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о своих планах пройти повторную вакцинацию от коронавируса.

«Я привился, и моя семья тоже привилась. Прошло несколько месяцев, мы сдали кровь на антитела и получилось так, что у моих близких антител достаточно, а у меня снизилось. Естественно, на следующей неделе пойду и сделаю повторную прививку», — цитирует РИА Новости слова Беглова в эфире телеканала «78».

Он призвал жителей города активнее вакцинироваться, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 47% новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 обнаружено в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить