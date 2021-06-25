Губернатор Петербурга сообщил о планах повторно вакцинироваться от COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о своих планах пройти повторную вакцинацию от коронавируса.

«Я привился, и моя семья тоже привилась. Прошло несколько месяцев, мы сдали кровь на антитела и получилось так, что у моих близких антител достаточно, а у меня снизилось. Естественно, на следующей неделе пойду и сделаю повторную прививку», — цитирует РИА Новости слова Беглова в эфире телеканала «78».

Он призвал жителей города активнее вакцинироваться, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 47% новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 обнаружено в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге.