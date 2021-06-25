Власти Тюмени дали рекомендации родителям по безопасности детей на водоёмах

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В администрации Тюмени дали рекомендации родителям по безопасности детей на водоёмах.
Власти Тюмени дали рекомендации родителям по безопасности детей на водоёмах
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В частности, рекомендуется избегать купания в незнакомых необорудованных местах.

Нельзя заплывать за границы зоны купания, подплывать к движущимся судам, нырять и долго находиться под водой, долго купаться в холодной воде.

Также не стоит подавать крики ложной тревоги.

Ранее, как сообщал Inforeactor, терапевт и педиатр Роман Дёмин рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду для детей.

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