Власти Тюмени дали рекомендации родителям по безопасности детей на водоёмах
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
В частности, рекомендуется избегать купания в незнакомых необорудованных местах.
Нельзя заплывать за границы зоны купания, подплывать к движущимся судам, нырять и долго находиться под водой, долго купаться в холодной воде.
Также не стоит подавать крики ложной тревоги.
Ранее, как сообщал Inforeactor, терапевт и педиатр Роман Дёмин рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду для детей.