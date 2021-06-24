Заслуженный учитель России рассказал о методах борьбы с буллингом

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Заслуженный учитель России, членкор РАН Евгений Ямбург рассказал о методах борьбы с буллингом.
Заслуженный учитель России рассказал о методах борьбы с буллингом
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

В беседе с Life.ru он заявил, что для устранения проблемы нужен очень сильный союз педагогов, психологов и родителей. Такая команда должна быть всегда на стороне пострадавшего ребёнка.

Как отметил Ямбург, дети на всю жизнь должны запомнить, что есть линии, за которые нельзя переходить.

«Но я не имею права их исключать из школы — это же несовершеннолетние дети. Я звоню в соседнюю школу, которая с удовольствием берёт этих пациентов, мы обмениваемся этими пациентами и так далее. Поверьте, лишиться привычной среды, другой класс, — это испытание», — пояснил эксперт.

Ранее психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала, что делать в случае угроз ребёнку от сверстников в школе.

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