Омбудсмен прокомментировал введение QR-кодов для посетителей общепита в Москве

Короткая ссылка
Ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов прокомментировал решение о введении QR-кодов для посетителей общепита в столице.
Омбудсмен прокомментировал введение QR-кодов для посетителей общепита в Москве
  • РИА Новости

«Рестораны в отелях смогут работать без QR-кода, столовые и буфеты смогут работать на производствах без QR-кода, летние кафе до 12-го числа тоже работают без QR-кода», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, ресторанное сообщество уже начало диалог о господдержке.

Как пояснил Миронов, бизнес будет чувствовать себя по-разному: например, работа фастфуда — это навынос.

«Рестораны, которые работают на доставку, для них тоже это нормальный режим. Более того, какие-то рестораны пиццы, суши смогут даже где-то заработать. Агрегаторы доставки заработают, конечно, на этом хорошо», — считает он.

Ранее Даниил Шитов, автор концепции и совладелец гастробара Blush, прокомментировал в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» решение о введении QR-кодов для посетителей общепита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить