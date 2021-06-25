Омбудсмен прокомментировал введение QR-кодов для посетителей общепита в Москве

Ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов прокомментировал решение о введении QR-кодов для посетителей общепита в столице.

«Рестораны в отелях смогут работать без QR-кода, столовые и буфеты смогут работать на производствах без QR-кода, летние кафе до 12-го числа тоже работают без QR-кода», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, ресторанное сообщество уже начало диалог о господдержке.

Как пояснил Миронов, бизнес будет чувствовать себя по-разному: например, работа фастфуда — это навынос.

«Рестораны, которые работают на доставку, для них тоже это нормальный режим. Более того, какие-то рестораны пиццы, суши смогут даже где-то заработать. Агрегаторы доставки заработают, конечно, на этом хорошо», — считает он.

Ранее Даниил Шитов, автор концепции и совладелец гастробара Blush, прокомментировал в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» решение о введении QR-кодов для посетителей общепита.