Участницы программы «Женщина-лидер» приступили к реализации 25 социальных проектов
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Об этом сообщает «Взгляд».
Программа реализуется с 2020 года совместно с советом Евразийского женского форума при Совете Федерации. В 2021-м слушательницами стали 147 человек из 35 регионов.
Проекты призваны помочь развитию внутреннего туризма и малых городов, популяризации здорового образа жизни, развитию и поддержке детей и молодёжи, людей «серебряного возраста» и женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.