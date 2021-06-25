Участницы программы «Женщина-лидер» приступили к реализации 25 социальных проектов

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Слушательницы второго потока образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» разработали и приступили к реализации 25 социальных проектов за четыре месяца.
Участницы программы «Женщина-лидер» приступили к реализации 25 социальных проектов
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом сообщает «Взгляд».

Программа реализуется с 2020 года совместно с советом Евразийского женского форума при Совете Федерации. В 2021-м слушательницами стали 147 человек из 35 регионов.

Проекты призваны помочь развитию внутреннего туризма и малых городов, популяризации здорового образа жизни, развитию и поддержке детей и молодёжи, людей «серебряного возраста» и женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.

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