Дизайнер рассказала, как сделать помещение более прохладным в жару

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Дизайнер Светлана Серова рассказала, как сделать помещение более прохладным в жару.
Дизайнер рассказала, как сделать помещение более прохладным в жару
  • Pixabay

«Следует избегать занавесок. Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лён белого цвета. Можно ещё отражающую плёнку пришить с другой стороны ткани», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, с пола можно убрать ковры. Кроме того, отметила эксперт, влажная уборка сразу охлаждает помещение.

«Если нет дома увлажнителя, можно делать мини водный сад: мы стали высаживать растения прямо в воду. Рекомендуют аквариумы, широколистные домашние растения, фикусы, потому что это всё хорошо увлажняет помещение», — рекомендует Серова.

Ранее, как сообщал Inforeactor, терапевт и педиатр Роман Дёмин рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду для детей.

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