В Свердловской области завели ещё одно дело против подозреваемого в убийстве туристки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.
Статья — уклонение от административного надзора.
Как пояснили в ведомстве, за Еремеевым, который ранее был судим, установили административный надзор на полгода. Он должен был каждый месяц отмечаться в правоохранительных органах по месту жительства и не быть вне места жительства после 20:00.
«Однако в период с 19 мая 2021 года по 3 июня 2021 года мужчина... самовольно оставил место проживания в городе Нижние Серги, не уведомив органы внутренних дел», — сказали в пресс-службе.
Пыхтееву нашли на берегу реки Серга, на границе парка «Оленьи ручьи». Убийство, предположительно, совершено в ночь на 30 мая.
Туристка отправилась на сплав 29 мая. На следующий день её ждали дома, но женщина не вышла на связь. Полиция установила, что с карты Пыхтеевой совершались покупки. В результате оказалось, что в магазин с картой туристки приходили мужчина и женщина, живущие в лесу. Они задержаны.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли тело Пыхтеевой.