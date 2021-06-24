В Свердловской области завели ещё одно дело против подозреваемого в убийстве туристки

В Свердловской области завели ещё одно уголовное дело против Алексея Еремеева, подозреваемого в убийстве пермской туристки Анастасии Пыхтеевой.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Статья — уклонение от административного надзора.

Как пояснили в ведомстве, за Еремеевым, который ранее был судим, установили административный надзор на полгода. Он должен был каждый месяц отмечаться в правоохранительных органах по месту жительства и не быть вне места жительства после 20:00.

«Однако в период с 19 мая 2021 года по 3 июня 2021 года мужчина... самовольно оставил место проживания в городе Нижние Серги, не уведомив органы внутренних дел», — сказали в пресс-службе.

Пыхтееву нашли на берегу реки Серга, на границе парка «Оленьи ручьи». Убийство, предположительно, совершено в ночь на 30 мая.

Туристка отправилась на сплав 29 мая. На следующий день её ждали дома, но женщина не вышла на связь. Полиция установила, что с карты Пыхтеевой совершались покупки. В результате оказалось, что в магазин с картой туристки приходили мужчина и женщина, живущие в лесу. Они задержаны.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли тело Пыхтеевой.