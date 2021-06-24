Два проекта московского Дептранса получили премию в области билетных решений
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В категории «Лучшая MaaS-инициатива» победу одержал «Московский транспорт», а в номинации «Самая умная билетная программа» — «СберТройка».
«В столице создана лучшая билетная система. Москва — это город номер один в мире по количеству удобных способов оплаты проезда. Скоро в приложении столичного транспорта появится концепт mobility as a service (MaaS) — сервис заработает уже в этом году и объединит разный транспорт Москвы», — заявил глава департамента Максим Ликсутов.
По его словам, другой проект по интеграции «Тройки» меняет передвижения по всей стране, и теперь оплачивать поездку во многих регионах так же просто, как и в столице, а жители регионов могут пользоваться своей транспортной картой во время поездок в Москву, передаёт «Газета.Ru».
Ранее Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы объявил о выпуске в продажу последней партии транспортных карт «Тройка», посвящённой чемпионату Европы по футболу.