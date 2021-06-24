В АТОР сообщили о «шквале» аннуляций туров на Кубань

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что туроператоры фиксируют «шквал» запросов на аннулирование туров в Краснодарский край после решения региональных властей о новых ограничениях по борьбе с коронавирусом.

Об этом информирует РИА Новости.

«Буквально через полчаса после опубликования этого заявления пошёл шквал запросов на аннуляцию», — сказала Ломидзе.

Она добавила, что в ассоциации пока рекомендуют туристам не доводить запросы до аннуляции, и выразила надежду на «благоприятный исход дела».

Также она заявила, что непонятно, «будут проверять частный сектор или это коснётся снова только отелей».

При этом в АТОР считают, что ситуация требует вмешательства на самом высоком уровне.

Ранее власти Краснодарского края сообщили, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

С 1 августа отдыхающих будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.