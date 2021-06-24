В АТОР сообщили о «шквале» аннуляций туров на Кубань
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Об этом информирует РИА Новости.
«Буквально через полчаса после опубликования этого заявления пошёл шквал запросов на аннуляцию», — сказала Ломидзе.
Она добавила, что в ассоциации пока рекомендуют туристам не доводить запросы до аннуляции, и выразила надежду на «благоприятный исход дела».
Также она заявила, что непонятно, «будут проверять частный сектор или это коснётся снова только отелей».
При этом в АТОР считают, что ситуация требует вмешательства на самом высоком уровне.
Ранее власти Краснодарского края сообщили, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
С 1 августа отдыхающих будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.