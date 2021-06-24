На станции «Сокольники» БКЛ завершены монолитные работы
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Об этом сообщает НСН.
«Объём выполненных железобетонных конструкций станции составляет более 85%», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, продолжаются монолитные работы по устройству пешеходных выходов из первого и второго вестибюлей, говорится в сообщении на сайте Стройкомплекса.
Станция входит в северо-восточный участок БКЛ вместе с «Рижской» и «Марьиной Рощей». Общая строительная готовность участка оценивается в 65%.
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