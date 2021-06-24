На станции «Сокольники» БКЛ завершены монолитные работы

На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершены монолитные работы по обустройству вестибюлей и платформ.

Об этом сообщает НСН.

«Объём выполненных железобетонных конструкций станции составляет более 85%», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, продолжаются монолитные работы по устройству пешеходных выходов из первого и второго вестибюлей, говорится в сообщении на сайте Стройкомплекса.

Станция входит в северо-восточный участок БКЛ вместе с «Рижской» и «Марьиной Рощей». Общая строительная готовность участка оценивается в 65%.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве утвердили проект планировки первого участка Рублёво-Архангельской линии метро.