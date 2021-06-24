Фальков оценил идею введения цифрового профиля школьника

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков оценил перспективы введения в школах так называемого цифрового профиля школьника, отметив также связанные с этим риски.

Минпросвещения и Минцифры обсуждают возможность введения цифрового профиля школьника, где будут собираться все его достижения, сертификаты, дипломы, оценки.

Перспективы этой инициативы оценил в беседе с «Российской газетой» Валерий Фальков.

В частности, он отметил, что важно фиксировать основные успехи ученика с дошкольного возраста.

«Но не думаю, что это может быть альтернативой вступительному экзамену, в каком бы формате он не проводился», — сказал министр.

В то же время Фальков добавил, что в таком подходе есть риск, поскольку среди школьников может начаться погоня за грамотами, сертификатами и дипломами о победе в разных конкурсах.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.