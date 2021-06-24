Фальков оценил идею введения цифрового профиля школьника

Короткая ссылка
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков оценил перспективы введения в школах так называемого цифрового профиля школьника, отметив также связанные с этим риски.
Фальков оценил идею введения цифрового профиля школьника
  • РИА Новости

Минпросвещения и Минцифры обсуждают возможность введения цифрового профиля школьника, где будут собираться все его достижения, сертификаты, дипломы, оценки.

Перспективы этой инициативы оценил в беседе с «Российской газетой» Валерий Фальков.

В частности, он отметил, что важно фиксировать основные успехи ученика с дошкольного возраста.

«Но не думаю, что это может быть альтернативой вступительному экзамену, в каком бы формате он не проводился», — сказал министр.

В то же время Фальков добавил, что в таком подходе есть риск, поскольку среди школьников может начаться погоня за грамотами, сертификатами и дипломами о победе в разных конкурсах.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить