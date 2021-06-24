В Подмосковье выдают разрешения на полёты беспилотников ещё в 15 округах

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В Московской области расширили зону действия сервиса по онлайн-выдаче разрешений на полёты беспилотников. Таким образом, услуга стала доступна в 20 городских округах.
В Подмосковье выдают разрешения на полёты беспилотников ещё в 15 округах
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«В марте на региональном портале появилась услуга по выдаче разрешений на авиационные работы, парашютные прыжки и полёты беспилотников. Сервис был запущен в пилотном режиме для пяти городских округов», — напомнил глава ведомства Максим Рымар.

Речь идёт о Мытищах, Одинцове, Реутове, Серебряных Прудах и Шаховской.

Теперь к сервису присоединились Бронницы, Долгопрудный, Кашира, Котельники, Королёв, Клин, Красногорск, Лобня, Лотошино, Люберцы, Можайск, Подольск, Протвино, Талдом и Химки.

Ранее член Высшего совета «Сильной России», лётчик-испытатель Герой России Анатолий Кнышов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о перспективах создания беспилотных заправщиков в стране.

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