Эксперт рассказал о перспективах создания беспилотных заправщиков в России

Член Высшего совета «Сильной России», лётчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов рассказал о перспективах создания беспилотных заправщиков в стране.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что заправщику важно лететь на определённой скорости и высоте, и по большому счёту неважно, пилотируемое это воздушное судно или нет.

«Дрон тоже летит на определённой скорости. Так что без помех и колебаний подойти заправиться проблем нет», — сказал Кнышов.

Как отметил эксперт, в России есть наработки на беспилотные самолёты-заправщики.

«У России в этой области не должно быть проблем, так как похожие системы используются в космической сфере. На МКС ракеты-носители, которые приносят продукты питания, подходят на автомате. Поэтому у нас это отработано», — добавил он.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в запасе Виктор Баранец в беседе с Nation News рассказал о возможностях истребителя Су-57 в связке с беспилотниками.