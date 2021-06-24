Юрист рассказал подробности предстоящей гаражной амнистии

Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин рассказал подробности предстоящей гаражной амнистии.

«Закон о гаражной амнистии в большей степени регулирует вопросы оформления собственности именно на земельные участки, на которых расположены гаражи, а сами постройки, которые закрепляются за владельцами, согласно смыслу закона, выступают как некое обременение для целевого использования земли», — заявил он в беседе с Life.ru.

Также, по словам Инютина, после получения кадастрового номера собственник не сможет снести гараж и построить на освободившемся участке что-то другое.

Если же это сделает государство, то собственнику выплатят компенсацию, добавил эксперт.

Как отмечается, закон о гаражной амнистии позволит гражданам в упрощённом порядке оформить в собственность их индивидуальные гаражи и земельные участки под ними, если права на эту недвижимость не были зарегистрированы.

Ранее в Росреестре рассказали подробности закона о гаражной амнистии.

Также газета «Известия» сообщала, что спрос на аренду машиномест в России вырос в два раза по итогам I квартала.