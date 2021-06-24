В Петербурге более 811 тысяч человек привились от COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«С начала массовой вакцинации в Петербурге привиты 811 895 человек. Из них 676 001 полностью завершил цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привиты 10 132 человека, вторично — 6120», — рассказали в Смольном.
В настоящее время запас вакцины в городе составляет 140 207 комплектов доз. Однако запись на «КовиВак» временно не ведётся, так как на остаток вакцины уже сформирована очередь.
Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.