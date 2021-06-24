В Петербурге более 811 тысяч человек привились от COVID-19

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге по состоянию на 24 июня более 811 тыс. человек вакцинировались от коронавируса.
В Петербурге более 811 тысяч человек привились от COVID-19
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«С начала массовой вакцинации в Петербурге привиты 811 895 человек. Из них 676 001 полностью завершил цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привиты 10 132 человека, вторично — 6120», — рассказали в Смольном.

В настоящее время запас вакцины в городе составляет 140 207 комплектов доз. Однако запись на «КовиВак» временно не ведётся, так как на остаток вакцины уже сформирована очередь.

Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить