В Петербурге более 811 тысяч человек привились от COVID-19

В Санкт-Петербурге по состоянию на 24 июня более 811 тыс. человек вакцинировались от коронавируса.

Об этом сообщает kp.ru.

«С начала массовой вакцинации в Петербурге привиты 811 895 человек. Из них 676 001 полностью завершил цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привиты 10 132 человека, вторично — 6120», — рассказали в Смольном.

В настоящее время запас вакцины в городе составляет 140 207 комплектов доз. Однако запись на «КовиВак» временно не ведётся, так как на остаток вакцины уже сформирована очередь.

Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.