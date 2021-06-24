Адвокат прокомментировал предстоящую гаражную амнистию
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В беседе с Life.ru он заявил, что это выгодно владельцам, заинтересованным в возможности законно распоряжаться своей собственностью.
Как отметил эксперт, это выгодно и муниципальным властям, которые хотели бы не только пополнить бюджет за счёт дополнительных налогов на гаражи, но и иметь возможность привлекать к ответственности за непорядок на гаражной и прилегающей территории.
«А также мониторить безопасность самих гаражных сооружений», — добавил эксперт.
Ранее в Росреестре рассказали подробности о законе о гаражной амнистии.
Также газета «Известия» сообщала, что спрос на аренду машиномест в России вырос в два раза по итогам I квартала.