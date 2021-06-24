Адвокат прокомментировал предстоящую гаражную амнистию

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив прокомментировал предстоящую гаражную амнистию.

В беседе с Life.ru он заявил, что это выгодно владельцам, заинтересованным в возможности законно распоряжаться своей собственностью.

Как отметил эксперт, это выгодно и муниципальным властям, которые хотели бы не только пополнить бюджет за счёт дополнительных налогов на гаражи, но и иметь возможность привлекать к ответственности за непорядок на гаражной и прилегающей территории.

«А также мониторить безопасность самих гаражных сооружений», — добавил эксперт.

Ранее в Росреестре рассказали подробности о законе о гаражной амнистии.

Также газета «Известия» сообщала, что спрос на аренду машиномест в России вырос в два раза по итогам I квартала.