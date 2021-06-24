В Башкирии выявили факты мошенничества с установкой памятников ветеранам войны

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Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан и Военной прокуратуры Уфимского гарнизона выявлены факты мошенничества в сфере законодательства об увековечивании памяти ветеранов Великой Отечественной войны.
В Башкирии выявили факты мошенничества с установкой памятников ветеранам войны
  • РИА Новости

«Предварительно установлено, что в течение полутора лет участники организованной группы предоставляли в республиканский военный комиссариат поддельные документы об изготовлении и установке памятников на могилах ветеранов. Целью криминальной деятельности было получение компенсации расходов на эти услуги, которая выплачивалась за счёт средств федерального бюджета», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время полицейские располагают информацией о 110 эпизодах противоправной деятельности. Причинённый ущерб составил более 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый организатор группы заключён под домашний арест.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», в Севастополе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с квартирой жительницы города — ветерана Великой Отечественной войны.

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