Москва лидирует в рейтинге инновационного развития регионов

Короткая ссылка
Москва заняла первое место в рейтинге инновационного развития регионов России, представленного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.
Москва лидирует в рейтинге инновационного развития регионов
  • РИА Новости

«В Москве работает более 130 тыс. технологических компаний. Причём 68% из них относятся к малому и среднему бизнесу», — цитирует заммэра «Вечерняя Москва».

Город создаёт инфраструктуру, цифровые сервисы и образовательные программы для инновационного сектора, добавила Сергунина.

К Московскому инновационному кластеру присоединились уже 22 тыс. компаний.

Его участникам в 2020 году одобрили субсидии и гранты примерно на 1 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» состоялся в Москве в апреле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить