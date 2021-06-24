Москва лидирует в рейтинге инновационного развития регионов

Москва заняла первое место в рейтинге инновационного развития регионов России, представленного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

«В Москве работает более 130 тыс. технологических компаний. Причём 68% из них относятся к малому и среднему бизнесу», — цитирует заммэра «Вечерняя Москва».

Город создаёт инфраструктуру, цифровые сервисы и образовательные программы для инновационного сектора, добавила Сергунина.

К Московскому инновационному кластеру присоединились уже 22 тыс. компаний.

Его участникам в 2020 году одобрили субсидии и гранты примерно на 1 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» состоялся в Москве в апреле.