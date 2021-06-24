Москва лидирует в рейтинге инновационного развития регионов
- РИА Новости
«В Москве работает более 130 тыс. технологических компаний. Причём 68% из них относятся к малому и среднему бизнесу», — цитирует заммэра «Вечерняя Москва».
Город создаёт инфраструктуру, цифровые сервисы и образовательные программы для инновационного сектора, добавила Сергунина.
К Московскому инновационному кластеру присоединились уже 22 тыс. компаний.
Его участникам в 2020 году одобрили субсидии и гранты примерно на 1 млрд рублей.
Ранее НСН сообщала, что международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» состоялся в Москве в апреле.