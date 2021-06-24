Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в столице сложная, город находится почти на пике заболеваемости.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом», — отметил глава города.

При этом Собянин подчеркнул, что вакцинация москвичей сможет стабилизировать обстановку с COVID-19 в ближайшие месяцы.

Мэр также сообщил, что за сутки во вторник, 22 июня, на вакцинацию от коронавируса записались рекордные 60 тыс. москвичей.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.