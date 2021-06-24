Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом», — отметил глава города.
При этом Собянин подчеркнул, что вакцинация москвичей сможет стабилизировать обстановку с COVID-19 в ближайшие месяцы.
Мэр также сообщил, что за сутки во вторник, 22 июня, на вакцинацию от коронавируса записались рекордные 60 тыс. москвичей.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.