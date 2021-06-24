Московский ресторатор оценил меры властей на фоне пандемии

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Владимир Соловьёв (Перельман), основатель сети заведений, считает, что временная отсрочка обязательного ввода цифровых кодов для посещения ресторанов и кафе поможет бизнесу и городу быстрее наладить систему контроля.
Московский ресторатор оценил меры властей на фоне пандемии
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом он рассказал в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

«Меры, введённые столичными властями в отношении сотрудников и посетителей кафе и ресторанов, — это напоминание о том, что в текущей эпидемиологической ситуации стоит активнее прививаться», — сказал Соловьёв.

По его словам, стратегия такой безопасности горожан действует в ряде мировых городов, где более 60% населения уже имеют защиту от опасного вируса.

Он, в частности, отметил, что Москве такое решение даётся непросто, однако послабления, данные до 12 июля, помогут настроить соответствующую систему.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.

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