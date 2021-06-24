Ресторатор поддержал введение QR-кодов для привитых посетителей общепита в Москве

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Владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл «Депо Москва», «Чайхона №1») Алексей Васильчук заявил, что в текущей эпидемиологической ситуации в городе мера с QR-кодами лучше, чем введение полного локдауна.
Ресторатор поддержал введение QR-кодов для привитых посетителей общепита в Москве
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом он сказал в беседе с агентством городских новостей «Москва».

«Посещение кафе и ресторанов детьми в сопровождении родителей без QR-кодов и вывод летних веранд из COVID-free-зон — это была наша просьба на вчерашней встрече. Её услышали, и я думаю, что принято хорошее компромиссное решение для того, чтобы бизнес мог каким-то образом перестроиться и люди бы успели привиться, которые ещё не привились. В текущей ситуации QR-коды лучше, чем введение полного локдауна», — сказал Алексей Васильчук.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.

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