Ресторатор поддержал введение QR-кодов для привитых посетителей общепита в Москве
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Об этом он сказал в беседе с агентством городских новостей «Москва».
«Посещение кафе и ресторанов детьми в сопровождении родителей без QR-кодов и вывод летних веранд из COVID-free-зон — это была наша просьба на вчерашней встрече. Её услышали, и я думаю, что принято хорошее компромиссное решение для того, чтобы бизнес мог каким-то образом перестроиться и люди бы успели привиться, которые ещё не привились. В текущей ситуации QR-коды лучше, чем введение полного локдауна», — сказал Алексей Васильчук.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.