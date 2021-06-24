В Удмуртии за сутки выявили 68 новых случаев COVID-19

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших — пять детей до 14 лет и 12 человек старше 65 лет.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на оперштаб республики.

За прошедшие сутки в регионе скончались два пациента с подтверждённым диагнозом. 40 человек выписаны после выздоровления.

Прошли вакцинацию 155 594 жителя республики, 127 560 из них получили второй компонент вакцины.

Всего по состоянию на 24 июня в Удмуртии зафиксировали 35 215 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.

При этом 31 940 человек вылечились, за весь период зарегистрировано 475 летальных случаев.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.