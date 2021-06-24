Переболевшие COVID-19 без наблюдения у медиков не смогут получить QR-код
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет», — пояснили в штабе.
Специалисты отметили, что в случае, если гражданин лечился не в Москве или наблюдался в частном медучреждении, а также при отсутствии московского полиса ОМС он может получить QR-код на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru с 25 июня.
«Если ваши данные не будут найдены, необходимо обратиться в ту медицинскую организацию, в которой вы наблюдались, для проверки внесения ваших данных в регистр переболевших», — добавили в оперштабе.
В Московской области посещать заведения общепита с 28 июня можно будет только при предъявлении QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или наличие антител после болезни, перенесённой в течение последних шести месяцев.
Власти также рассматривают возможность введения с 1 июля проезда в общественном транспорте при наличии QR-кода.