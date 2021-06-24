В Госдуме поддержали новые предложенные ограничения на использование электросамокатов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала предложение первого зампреда Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова ограничить использование электросамокатов лицам, по вине которых ранее происходили аварии.

«Предложение, на мой взгляд, хорошее. Из логики административного права следует — за повторное нарушение должна быть более жёсткая санкция. Поэтому, я поддержу такое предложение», — сказала депутат.

По её мнению, «нужно принимать меры на уровне федерации».

«Минтрансу давно пора выпустить соответствующий стандарт и внести соответствующие изменения в ПДД. Поскольку у нас прописаны нормы для мопедов и велосипедов, но совершенно отсутствуют нормы самокатов, скутеров и других мобильных средств передвижения, которые порой развивают скорость, не уступающую движению потока на трассе… Сегодня субъекты пытаются установить правила самостоятельно, и они совершенно разные. Кто-то ограничивает скорость движения в пешеходном потоке до 6 км/ч, кто-то до 15 км\ч, а кто-то ограничивает мощность мотора электросамоката. Но это всё разрозненные нормативные акты субъектов России или даже муниципалитетов, а регулирование требуется уже на федеральном уровне», — добавила Бессараб.

Депутат отметила, что в нынешних правилах «самокатчик является пешеходом» и предъявить ему какие-либо претензии или административную ответственности за нарушение «практически невозможно».

Ранее в России предложили ввести новые ограничения на использование электросамокатов.