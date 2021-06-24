В Госдуме поддержали новые предложенные ограничения на использование электросамокатов
- Reuters
«Предложение, на мой взгляд, хорошее. Из логики административного права следует — за повторное нарушение должна быть более жёсткая санкция. Поэтому, я поддержу такое предложение», — сказала депутат.
По её мнению, «нужно принимать меры на уровне федерации».
«Минтрансу давно пора выпустить соответствующий стандарт и внести соответствующие изменения в ПДД. Поскольку у нас прописаны нормы для мопедов и велосипедов, но совершенно отсутствуют нормы самокатов, скутеров и других мобильных средств передвижения, которые порой развивают скорость, не уступающую движению потока на трассе… Сегодня субъекты пытаются установить правила самостоятельно, и они совершенно разные. Кто-то ограничивает скорость движения в пешеходном потоке до 6 км/ч, кто-то до 15 км\ч, а кто-то ограничивает мощность мотора электросамоката. Но это всё разрозненные нормативные акты субъектов России или даже муниципалитетов, а регулирование требуется уже на федеральном уровне», — добавила Бессараб.
Депутат отметила, что в нынешних правилах «самокатчик является пешеходом» и предъявить ему какие-либо претензии или административную ответственности за нарушение «практически невозможно».
Ранее в России предложили ввести новые ограничения на использование электросамокатов.
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