Учения артиллеристов ЦВО прошли в Сибири

Военнослужащие артиллерийского подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, приняли участие в учениях на полигоне Юргинский в Кузбассе.

Как передаёт телеканал «Звезда», военнослужащие сосредоточенным и беглым огнём из 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили колонну бронированной техники условного противника.

Артиллеристы отработали задачи по проведению противоогневых манёвров, усовершенствовали навыки по расчёту координат целей, а также взаимодействие с подразделениями разведки и БПЛА.

В учениях были задействованы около 200 военнослужащих и 50 единиц военной техники.

Ранее «Известия» писали, что расчёты беспилотников соединения морской пехоты Балтийского флота провели тренировку по развёртыванию разведывательных постов в позиционном районе.