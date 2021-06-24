Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля
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«Попасть в сезонные летние кафе при стационарных предприятиях питания можно будет без QR-кода», — говорится в документе.
Как уточняется, такое требование действует в столице с 24 июня по 11 июля включительно.
Кроме того, в указе отмечается, что детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны столицы без предъявления QR-кодов.
Ранее сообщалось, что с 28 июня в Москве посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.