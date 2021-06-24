Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля

В Москве посещать сезонные летние кафе и веранды можно будет без предъявления QR-кода с 24 июня по 11 июля включительно. Cоответствующий указ мэра столицы опубликован на его сайте.

«Попасть в сезонные летние кафе при стационарных предприятиях питания можно будет без QR-кода», — говорится в документе.

Как уточняется, такое требование действует в столице с 24 июня по 11 июля включительно.

Кроме того, в указе отмечается, что детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны столицы без предъявления QR-кодов.

Ранее сообщалось, что с 28 июня в Москве посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.