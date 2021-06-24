Патрушев: Россия придерживается принципа all lives matter
- РИА Новости
Трансляцию мероприятия вёл RT.
«Все жизни имеют значение. All lives matter», — сказал он, оценивая усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Патрушев добавил, что Россия в этом смысле привержена принципам открытости и готовности к международному сотрудничеству во благо всего человечества.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что гуманитарная поддержка другим государствам оказывается вне зависимости от политического влияния или географического положения.
«Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны», — заключил он.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» пользуется ажиотажным спросом во всём мире благодаря эффективности и безопасности препарата.