Патрушев: Россия придерживается принципа all lives matter

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Россия руководствуется принципом all lives matter: для государства главным приоритетом всегда будут жизнь и здоровье людей вне зависимости от их взглядов и цвета кожи. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в рамках IX Московской конференции по международной безопасности.
Патрушев: Россия придерживается принципа all lives matter
  • РИА Новости

Трансляцию мероприятия вёл RT.

«Все жизни имеют значение. All lives matter», — сказал он, оценивая усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Патрушев добавил, что Россия в этом смысле привержена принципам открытости и готовности к международному сотрудничеству во благо всего человечества.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что гуманитарная поддержка другим государствам оказывается вне зависимости от политического влияния или географического положения.

«Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны», — заключил он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» пользуется ажиотажным спросом во всём мире благодаря эффективности и безопасности препарата. 

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