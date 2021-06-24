Ростех начал серийное производство подводного автомата АДС

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал серийное производство двухсредного автомата АДС.

«Серийное производство специального двухсредного автомата уже начато», — цитирует ТАСС директора Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Александра Старостина.

По его словам, после полученных отзывов проводится модернизация оружия.

АДС построен по компоновочному принципу «булл-пап», что обеспечивает меньшую длину автомата.

19 декабря 2019 года российская армия получила на вооружение первую партию двухсредных автоматов (АДС), способных стрелять на суше и под водой.