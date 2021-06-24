Ростех начал серийное производство подводного автомата АДС
«Серийное производство специального двухсредного автомата уже начато», — цитирует ТАСС директора Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Александра Старостина.
По его словам, после полученных отзывов проводится модернизация оружия.
АДС построен по компоновочному принципу «булл-пап», что обеспечивает меньшую длину автомата.
19 декабря 2019 года российская армия получила на вооружение первую партию двухсредных автоматов (АДС), способных стрелять на суше и под водой.