Ростех начал серийное производство подводного автомата АДС

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Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал серийное производство двухсредного автомата АДС.

«Серийное производство специального двухсредного автомата уже начато», — цитирует ТАСС директора Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Александра Старостина.

По его словам, после полученных отзывов проводится модернизация оружия.

АДС построен по компоновочному принципу «булл-пап», что обеспечивает меньшую длину автомата.

19 декабря 2019 года российская армия получила на вооружение первую партию двухсредных автоматов (АДС), способных стрелять на суше и под водой.

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