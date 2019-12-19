«Ростех» поставил армии первые автоматы АДС для стрельбы под водой
«По двухсредному автомату АДС освоено производство. На прошлой неделе завершилась отгрузка первой партии автоматов по гособоронзаказу», — цитирует представителя компании ТАСС.
Он уточнил, что автоматы были переданы в опытную эксплуатацию несколько лет назад, но затем для лучшей эксплуатации в них были внесены некоторые изменения.
Ранее сообщалось о разработке в России аналога американской штурмовой винтовки М16 под советский автоматный патрон калибра 7,62 х 39 мм.