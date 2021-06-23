В Калининском районе Петербурга произошло отключение электричества

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В Калининском районе Санкт-Петербурга произошло отключение электричества. Об этом информирует ТАСС.

«Специалисты «Россети Ленэнерго» ведут работы по оперативному переключению потребителей в Калининском районе Петербурга после технологического нарушения на подстанции смежной сетевой организации», — сообщили в компании «Россети Ленэнерго».

Отмечается, что «бригады и диспетчеры компании организуют резервные схемы для скорейшего запитывания потребителей, в районы направлены дизель-генераторные установки».

В пресс-службе Калининского района Петербурга сообщили, что произошли нарушения в работе двух подстанций. 

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