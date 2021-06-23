В Госдуме рассказали о качестве бюджетного образования

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин оценил качество бюджетного образования.

«Мы считаем, что надо расширять возможности бюджетного образования. Что касается качества: если верить исследованиям, то более качественным является образование на бюджетной основе», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил депутат, на бесплатном обучении более жёсткий отбор абитуриентов.

«Причина вторая: когда был рубеж советского периода, многие из нас рассуждали так: «Если вузам будут платить за образование, то они будут чувствовать свою ответственность». Социология показывает, что многие рассуждают по-другому: «Мы вам деньги заплатили. Чего вы ещё от нас хотите?» — сказал Смолин.

По его словам, это связано с представлением, что образование является услугой, хотя это не так.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 13 выпускников получили по 100 баллов на Едином госэкзамене по русскому языку.