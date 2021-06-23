Задержаны двое сотрудников лётного директората авиакомпании S7
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
«В настоящее время правоохранительными органами задержаны двое сотрудников лётного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе», — заявила представитель перевозчика.
По её словам, руководство компании оказывает максимальное содействие следствию.
Ранее в Москве задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.