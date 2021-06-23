Задержаны двое сотрудников лётного директората авиакомпании S7

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Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих сотрудников лётного директората авиакомпании S7 по подозрению в коммерческом подкупе.
Задержаны двое сотрудников лётного директората авиакомпании S7
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

«В настоящее время правоохранительными органами задержаны двое сотрудников лётного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе», — заявила представитель перевозчика.

По её словам, руководство компании оказывает максимальное содействие следствию.

Ранее в Москве задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

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