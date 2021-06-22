В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

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Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из окружных подразделений и следователями столичного главка задержали участников организованной группы. Четырём из них инкриминируется незаконная банковская деятельность.
В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД Медиа».

Установлено, что с 2017 по 2018 год жительницы столичного региона оказывали криминальные услуги на территории нескольких субъектов. В схеме были задействованы свыше 40 фирм-однодневок. Средства клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались.

«Предварительно установлено, что за два года подозреваемые получили доход, превышающий 60 млн рублей, а общий оборот составил около 750 млн рублей», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Заведено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала трёх человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 148 млн рублей.

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