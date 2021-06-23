Автоэксперт дал советы по эксплуатации машин в жару

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Автоэксперт Вячеслав Субботин дал советы по эксплуатации машин в жару.
Автоэксперт дал советы по эксплуатации машин в жару
  • Pixabay

«Автомобиль в большинстве своём сейчас всесезонная и общесезонная техника. Бывают запредельные температуры эксплуатации, но жара в +40 °С не экстремальная для исправного автомобиля», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, прежде всего в жаркую погоду выходят из строя шины. Как считает эксперт, если автомобиль не очень хорошо сделан конструктивно, и радиатор охлаждения прикрыт решёткой из-за дизайна, то он может не справляться.

«После жары рекомендуется проверить различные вентиляторы и кондиционер, если чувствовались проблемы с ним. Также можно посмотреть, нет ли перегрева у автомобиля по датчикам», — сказал Субботин.

Он также отметил, что могут быть проблемы с ветровыми стёклами, а вентиляторы охлаждения могут забиваться пухом, другими видами пыли и грязи.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.

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