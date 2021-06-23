Бывший замглавы Белгородской области стал фигурантом уголовного дела

Правительство Белгородской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении уволенного замгубернатора региона Евгения Глаголева, который также был начальником Департамента строительства и транспорта.

«В связи с получением информации от Следственного комитета России о возбуждении уголовного дела в отношении... Евгения Глаголева сообщаем, что трудовые отношения с ним были ранее прекращены», — сообщили в пресс-службе правительства.

К деятельности курируемого им строительного сектора имелись многочисленные претензии, добавили там.

Как уточняет пресс-служба, у руководства региона вызывали вопросы качество и темпы работ на важных социальных объектах, возводимых в области, в том числе в рамках нацпроектов.