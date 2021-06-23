На территории ОЭЗ «Дубна» появится новый деловой центр

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» появится новый административно-деловой центр.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства строительного комплекса Московской области.

Трёхэтажный объект площадью 1540 кв. м строят на Большеволжской улице.

В будущем ему собираются присвоить имя итальянского физика, механика и астронома Галилео Галилея.

Как отмечается, арендовать помещения в новом здании смогут и компании-резиденты, и коммерческие организации.

Сдать в эксплуатацию объект планируют I квартале 2022 года.

Ранее НСН сообщала, что в модернизацию дата-центра ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестируют 550 млн рублей.