На территории ОЭЗ «Дубна» появится новый деловой центр
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства строительного комплекса Московской области.
Трёхэтажный объект площадью 1540 кв. м строят на Большеволжской улице.
В будущем ему собираются присвоить имя итальянского физика, механика и астронома Галилео Галилея.
Как отмечается, арендовать помещения в новом здании смогут и компании-резиденты, и коммерческие организации.
Сдать в эксплуатацию объект планируют I квартале 2022 года.
Ранее НСН сообщала, что в модернизацию дата-центра ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестируют 550 млн рублей.