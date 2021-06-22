В модернизацию дата-центра ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестируют 550 млн рублей

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказала, что компания OXYGEN — резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» — инвестирует в модернизацию дата-центра около 550 млн рублей до 2024 года.
В модернизацию дата-центра ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестируют 550 млн рублей
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как сообщает НСН, благодаря льготам резидента и новым возможностям компания планирует запустить новый машинный зал.

«Компания работает в особой экономической зоне Москвы с 2010 года. После получения статуса резидента предприятие приступит к расширению мощностей дата-центра. Объём инвестиций в площадку в Печатниках к 2024 году составит около 550 млн рублей, из которых почти 390 млн рублей будут вложены в оборудование. В результате мощности дата-центра планируется увеличить на 40%», — сообщил Ефимов.

Ранее эксперт РАНХиГС Владимир Зинов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что увеличение числа особых экономических зон (ОЭЗ) в России несёт множество преимуществ для бизнеса.

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