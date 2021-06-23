Минобрнауки обсудит допуск на очные занятия вакцинированных студентов

Короткая ссылка
Министерство науки и высшего образования России обсудит с Российским союзом ректоров (РСР) возможность допуска на очные занятия с 1 сентября вакцинированных от коронавируса студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
Минобрнауки обсудит допуск на очные занятия вакцинированных студентов
  • РИА Новости

«В частности, совсем недавно — 16 июня — Совет ректоров вузов города Москвы и Московской области выступил с инициативой с 1 сентября 2021 года начать работу вузов в смешанном формате, увязав очное обучение с прохождением вакцинации», — цитирует РИА Новости Фалькова.

Он уточнил, что на следующей неделе данное предложение будет обсуждаться на площадке Российского союза ректоров.

Ранее пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова сообщила, что вакцинация студентов российских университетов от коронавируса является добровольной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить