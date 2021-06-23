Минобрнауки обсудит допуск на очные занятия вакцинированных студентов

Министерство науки и высшего образования России обсудит с Российским союзом ректоров (РСР) возможность допуска на очные занятия с 1 сентября вакцинированных от коронавируса студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков.

«В частности, совсем недавно — 16 июня — Совет ректоров вузов города Москвы и Московской области выступил с инициативой с 1 сентября 2021 года начать работу вузов в смешанном формате, увязав очное обучение с прохождением вакцинации», — цитирует РИА Новости Фалькова.

Он уточнил, что на следующей неделе данное предложение будет обсуждаться на площадке Российского союза ректоров.

Ранее пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова сообщила, что вакцинация студентов российских университетов от коронавируса является добровольной.