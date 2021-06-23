Песков назвал очень жёстким контроль за производством вакцин в России
- Reuters
«Контроль соответствующими контрольными ведомствами, естественно, осуществляется. Разумеется, самый жёсткий контроль», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он подчеркнул, что нарекания ВОЗ к предприятию «Фармстандарт-УфаВИТА» были приняты во внимание, все недочёты уже исправлены.
Ранее ВОЗ провела инспекции на четырёх фармацевтических предприятиях, где развёрнуто производство вакцины «Спутник V», и высказала озабоченности в отношении одного из них.
В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что «все замечания касаются только одной площадки и неприменимы к остальным».
Там также отметили, что ещё до публикации сообщения организации инициировали внеплановые проверки уфимской площадки.
Министерство подчёркивает, что результаты инспекции не ставят под сомнение качество российской вакцины.