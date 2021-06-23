На рынок жилья в России вышло 1,6 тысячи новых проектов в январе — мае

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В январе — мае 2021 года на рынок жилья в России вышло 1,6 тыс. новых проектов общей площадью 15,3 млн кв. м, что составляет около 15% от всего объёма нынешнего жилищного строительства в стране.
На рынок жилья в России вышло 1,6 тысячи новых проектов в январе — мае
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Единый ресурс застройщиков.

Как уточняется, за аналогичный период 2020 года на рынок вывели около 1 тыс. объектов площадью 8,5 млн кв. м, или 7,5% от всего объёма.

Таким образом, к настоящему времени показатель вырос в два раза.

Кроме того, отмечается увеличение средней площади новых объектов — в 2021 году она достигла 9,1 тыс. кв. м против 8,6 тыс. годом ранее.

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что на фоне ажиотажного спроса на новостройки в 2020-м доля квартир на ранней стадии строительства рекордно снизилась в большинстве крупных городов — до 15—20% от общего объёма предложения.

«Активнее всего объём предложения на ранней стадии строительства вырос в Москве (в 2,5 раза), Санкт-Петербурге (в 2,2 раза), Екатеринбурге (в 2 раза), Самаре и Казани (в 1,8 раза), Тюмени и Новосибирске (в 1,5 раза)», — уточнил он.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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