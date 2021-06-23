Останки генерала Гюдена переместили в гроб перед репатриацией во Францию

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Останки генерала Гюдена, обнаруженные в 2019 году в Смоленске, переместили в гроб. Церемония состоялась в Государственном историческом музее в Москве.
Останки генерала Гюдена переместили в гроб перед репатриацией во Францию
  • РИА Новости

Затем гроб доставили в посольство Франции перед репатриацией останков на родину генерала.

Генерал Гюден — знаковая фигура для Франции. Друг детства и ближайший соратник Наполеона Бонапарта. Его имя написано на Триумфальной арке в Париже. Он был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы в 1812 году и похоронен в Смоленске, но до недавнего времени было неизвестно, где именно.

  • Обнаруженные в 2019 году останки генерала Гюдена переместили в гроб перед репатриацией во Францию

В 2020 году телеканал RTД представил спецпроект «Генерал Гюден: как были найдены останки ближайшего соратника Наполеона».

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