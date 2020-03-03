Телеканал RTД представил спецпроект о фильме про поиски могилы генерала Гюдена

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Телеканал RTД представил спецпроект «Генерал Гюден: как были найдены останки ближайшего соратника Наполеона».
Телеканал RTД представил спецпроект о фильме про поиски могилы генерала Гюдена
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В проекте, который посвящён документальному фильму, собраны биографии участников раскопок, подробно рассказывается о том, как проходили поиски останков генерала в Смоленске.

На сайте проекта также можно пройти тест на знание истории Отечественной войны 1812 года.

Премьера фильма «Тайны генерала Гюдена» состоялась 2 марта.

Генерал Гюден — знаковая фигура для Франции. Друг детства и ближайший соратник Наполеона Бонапарта. Его имя написано на Триумфальной арке в Париже. Он был смертельно ранен в сражении у Валутиной Горы в 1812 году и похоронен в Смоленске. Но до недавнего времени было неизвестно, где именно.

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