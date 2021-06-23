В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса введена для отдельных категорий граждан в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Обеспечить проведение профилактических прививок... против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в постановлении.

Как уточняется, получить прививку от коронавируса должны граждане, осуществляющие деятельность в сферах торговли, общественного питания, предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и так далее), образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде регионов России для определённых категорий населения из-за резкого роста числа инфицированных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что это привычный инструмент для преодоления различных инфекций. По её словам, в первую очередь это касается тех, кто связан с постоянным контактом с людьми.

В Кремле подчёркивали, что власти не рассматривают возможность тотальной вакцинации всего населения, а позиция глав субъектов обусловлена ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.