В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан

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Обязательная вакцинация от коронавируса введена для отдельных категорий граждан в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан
  • © Тимур Батыршин
  • РИА Новости

«Обеспечить проведение профилактических прививок... против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в постановлении.

Как уточняется, получить прививку от коронавируса должны граждане, осуществляющие деятельность в сферах торговли, общественного питания, предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и так далее), образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде регионов России для определённых категорий населения из-за резкого роста числа инфицированных. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что это привычный инструмент для преодоления различных инфекций. По её словам, в первую очередь это касается тех, кто связан с постоянным контактом с людьми.

В Кремле подчёркивали, что власти не рассматривают возможность тотальной вакцинации всего населения, а позиция глав субъектов обусловлена ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. 

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