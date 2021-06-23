В Госдуме рассказали о «двойной игре» НАТО в отношении России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил в беседе с RT о том, что блок НАТО ведёт двойную игру. По его словам, с одной стороны, в альянсе говорят о желании диалога с Россией, а с другой стороны, наращивают свой военный потенциал вблизи российских границ.
В Госдуме рассказали о «двойной игре» НАТО в отношении России
  • РИА Новости

«Сегодня НАТО ведёт двойную игру. На медиаплощадках говорят о своих якобы намерениях начать с Россией диалог, а под шумок размещают наступательное вооружение вблизи наших границ. Это политическая двойная игра. Они надеются, что мы поверим их словам и не станем реагировать на их экспансию... Они надеются, что с сегодняшней Россией получится вариант обмана... Но так не будет», — подчеркнул Бальбек.

Он отметил, что Россия вынуждена реагировать на подобные действия со стороны НАТО. 

Депутат добавил, что альянс мог бы существенно сэкономить деньги и получить политические дивиденды, если бы начал с Россией настоящий диалог. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил об обеспокоенности наращиванием военного потенциала и инфраструктуры НАТО у границ государства и отказом альянса от предложений по деэскалации напряжённости. 

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