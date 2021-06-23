Экономист назвал вполне реализуемым предложение ввести «многодетный» капитал

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям.

«Я думаю, что реализуемо оно (предложение. — RT) вполне, потому что речь идёт о 100 тыс. на семью и те семьи, которых это коснётся, конечно, воспримут это с одобрением и с энтузиазмом. Но я бы хотел обратить внимание на то, что нам надо совершенно чётко определить, что такое многодетная семья. Для того чтобы назначать дополнительные финансовые выплаты, как в данном случае, может быть, как следует стоит подумать над общим доходом семьи и общим материальным положением. Всё это требует проработки», — подчеркнул Беляев.

Он объяснил, что нужно абсолютно чётко проработать критерии, что такое многодетная семья, что такое доход на одного человека в этой семье и порог, с которого надо начинать помощь.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям.

Как отметила Волынец, в соответствии с принятыми поправками к Конституции России дети являются приоритетом государственной политики.

Она подчеркнула, что в качестве поддержки многодетных семей необходимо разработать регламент для введения ежегодных выплат таким семьям — «многодетного» капитала — в размере 100 тыс. рублей до достижения младшим ребёнком 18 лет либо до окончания им школы, ссуза или вуза при обучении в очном формате.